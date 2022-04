Träumen, um zu überleben - die Botschaft der Biennale Venedig

Es ist keine politisierte, aktuelle oder gar trendige Schau, die Alemani da im Pavillon und in den lang gezogenen Arsenale-Hallen arrangiert hat – sie leistet sich den Luxus poetischer Distanz und kommuniziert vor allem über Formen und ästhetische Verwandtschaften. Das Basisvokabular ist dabei jenes des Surrealismus: Traumartige Szenarien, irrationale Konstellationen und Körper, die die Fähigkeit besitzen, eine völlig andere Gestalt anzunehmen, begegnen in der Schau immer wieder.

Sehr klug ist dabei Alemanis Strategie, den Rundgang durch sogenannte „Zeitkapseln“ zu erden und zu rhythmisieren: In Räumen mit Vitrinen und in musealer Anmutung sind ältere Werke zu sehen, die wie eine Ahnengalerie für die zeitgenössischen Positionen rundum funktionieren. Künstlerinnen wie Meret Oppenheim oder Leonor Fini geben da etwa den Ton an – Frauen, die die Macho-Attitüden der Surrealisten ablehnten, aber ähnliche Bildstrategien oft in anderen Medien verfolgten. Der Titel „The Milk of Dreams“ stammt etwa von einem Kinderbuch, das Leonora Carrington, zeitweilig Frau des Surrealisten Max Ernst, publizierte.