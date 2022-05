Was Sie abseits der Biennale sehen sollten

Besonders für europäisches Publikum eine Entdeckung ist Louise Nevelson, die in den Räumen der Procuratie Vecchie am Markusplatz umfassend vorgestellt wird (bis 11. 9.). Nevelson (1899 – 1988) baute aus Möbelteilen oder Setzkästen Objekte und besetzte so eine Brückenstellung zwischen mehreren Kunstströmungen des 20. Jahrhunderts; die Eleganz der Werke beeindruckt nachhaltig.

Die Doppel-Schau von Anish Kapoor in der Galleria dell’ Accademia und im Palazzo Manfrin (bis 9. 10.) ist ein Publikumshit – auch wenn der Brite mitunter effekthascherisch agiert, sind seine Werke, darunter eine ausgebeulte Wand in der Accademia – doch sehenswert.