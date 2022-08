Marie Kreutzers "Corsage" in der Auswahl für Europäischen Filmpreis

Die Europäische Filmakademie, die aus mehr als 4400 Mitgliedern besteht, hat am Donnerstag den Großteil ihrer Vorauswahl für den Europäischen Filmpreis 2022 bekannt gegeben. Auf der 30 Titel umfassenden Liste befindet sich auch "Corsage", Marie Kreutzers jüngste Kino-Arbeit, die die gealterte Habsburg-Monarchin Elisabeth in den Mittelpunkt rückt. Die Luxemburgerin Vicky Krieps hatte für ihre Leistung als "Sisi" bereits in Cannes in der renommierten Nebensektion „Un Certain Regard“ den Preis für die beste darstellerische Leistung erhalten.