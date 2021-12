"Völkermord direkt vor europäischen Augen"

"Quo Vadis, Aida?" zeigt nicht nur ein dunkles Kapitel der jüngeren Geschichte Europas - sondern auch eine Frau, die dagegen kämpfen muss, von Männern nicht gehört zu werden. "In unserer Region ist das Thema des Genozids immer noch sehr aufgeladen und brisant. Es war daher klar, dass ein Film darüber ein Tritt in ein Minenfeld sein würde. Ich habe mich schließlich dazu entschlossen, mir so ehrlich wie möglich alle Perspektiven anzuschauen und dann meine eigene Erzählperspektive zu finden", hatte die bosnische Regisseurin Žbanić in einem heuer geführten KURIER-Interview gesagt. "Weil ich den Krieg in Sarajevo von 1992 bis 1995 überlebt habe, einer Stadt, die ebenfalls belagert wurde, und wir hätten genauso enden können wie Srebrenica.“