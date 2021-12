Europäischer Filmpreis: Jasmila Žbanić gewinnt Regiepreis

Zuvor hatte sich Žbanić noch in der Drehbuchkategorie Florian Zeller und Christopher Hampton, den Autoren hinter "The Father", geschlagen geben müssen. Das zweite österreichische Werke mit Chancen auf Trophäen am Abend ging indes leer aus. Franz Rogowski, der für seine Hauptrolle in Sebastian Meises Drama "Große Freiheit" als bester Schauspieler nominiert war, musste sich dem 83-jährigen Anthony Hopkins für seinen Part als Demenzkranker in "The Father" geschlagen geben.

Zuvor war bei der von Schauspielerin Annabelle Mandeng moderierten Show in der Arena Berlin die Auszeichnung für den besten Animationsfilm an die dänische Fluchtgeschichte "Flee" von Jonas Poher Rasmussen vergeben worden. Diese hatte sich im Vorfeld bereits den European University Film Award sichern können. Als beste Komödie wurde hingegen die norwegische Produktion "Ninjababy" gewürdigt, in deren Zentrum eine Comiczeichnerin steht, die ungewollt schwanger wird. "Ich wollte einen witzigen und befreienden Film über Elternschaft machen", freute sich Regisseurin Yngvild Sve Flikke via Livezuschaltung darüber, dass ihr Ansinnen aufgegangen ist.