Europäischer Filmpreis: Zwei österreichische Produktionen im Rennen

Match mit "The Father" und "Titane"

So ist "Quo vadis, Aida?" unter anderem in der Königskategorie Bester Spielfilm mit vier weiteren Titeln im Rennen. Hier matcht sich das Drama um die Titelfigur, die versucht, ihre Familie vor dem Massaker in Srebrenica zu bewahren, mit "The Father", in dem Anthony Hopkins einen Demenzkranken spielt, wobei der Oscarpreisträger dafür auch als bester Schauspieler nominiert ist. Das Quintett vervollständigen der Cannes-Gewinner "Titane" von Julia Ducournau, Juho Kuosmanen Zwei-Personen-Stück "Abteil Nr. 6" sowie "Die Hand Gottes" des italienischen Filmemachers Paolo Sorrentino.

Žbanić ist überdies als beste Regisseurin sowie als Drehbuchautorin genannt und Hauptdarstellerin Jasna Đuričić in der Schauspielerinnenkategorie. Im Reigen der Regieanwärter finden sich neben Žbanić auch Ducornau für "Titane", Radu Jude für seinen Berlinale-Gewinner "Bad Luck Banging of Loony Porn" sowie Sorrentino und der französische Dramatiker Florian Zeller für "The Father".