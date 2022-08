US-Premiere von Marie Kreutzers "Corsage" in New York

Ab 30. September geht die 60. Ausgabe des New York Film Festival in Szene. 32 Film aus 18 Ländern bestreiten das Hauptprogramm. Darunter ist auch Marie Kreutzers "Corsage" mit Vicky Krieps, die in Cannes für ihre Darstellung der Kaiserin Elisabeth mit dem Preis als beste Darstellerin in der Sektion „Un Certain Regard“ geehrt wurde. Nach der US-Festival-Premiere folgt für "Corsage" am 23. Dezember der reguläre Start in US-Kinos.

Weitere deutsche (Co-)Produktionen im Hauptprogramm des New York Film Festival sind Albert Serras "Pacification", Davy Chous "Return to Seoul", Pietro Marcellos "Scarlet", Ruben Östlunds Palmen-Gewinner Triangle of Sadness" und Cyril Schäublins "Unrest".

Die Opening NIght bestreitet Noah Baumbachs Mystery-Drama "White Noise" nach Don DeLillos gleichnamigen Roman, das auch der Eröffnungsfilm in Venedig gewesen war.