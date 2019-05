Live-Ticker: Countdown zum Finale des Song Contest

Ohne österreichische Beteiligung, dafür mit einem bunt gemischten, teils recht schrillen Starterfeld geht der 64. Eurovision Song Contest in Israel heut Abend über die Bühne.

Klarer Favorit ist der Niederländer Duncan Laurence: Er tritt mit dem Song "Arcade" für sein Heimatland an. Ebenfalls sehr gute Chancen auf den Sieg haben Australien ( Kate Miller-Heidke mit "Zero Gravity"), Schweden ( John Lundvik mit "Too Late For Love") und die Schweiz ( Luca Hänni mit "She Got Me"). Den Wettquoten zufolge ist das Trio Duncan Laurence sogar recht dicht auf den Fersen.

Wer heuer beim ESC triumphiert, wird wohl erst weit nach Mitternacht feststehen. Wir begleiten Sie bis zum Schluss im Live-Ticker durch die größte Musikshow der Welt.