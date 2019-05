Song Contest: Alles nur Show, oder?

Songwriter, Chansonniers, Cantautori, Liedermacher wurden von ihren Ländern ins Rennen um die Trophäe geschickt, ein bissl so wie bei den antiken Olympischen Spielen, bei denen es auch Gesangswettbewerbe gab. Ausgelassener dürfte es bei den alten Griechen zugegangen sein, wer sich die frühen Aufnahmen ansieht, fühlt sich an Musikschulprüfungen erinnert. Mit Lehrern, die glauben, Peter Alexander sei Pop und Peter Kraus schon ein ziemlich arger Rock’n’Roller ...

Barfuß in der Hofburg. Darf man das?

Während die Herren brav in Hemd und Anzug ihr Können zeigten und den heimischen Familienoberhäuptern das beruhigende Gefühl vermittelten, dass das Showgeschäft auch in Zeiten der Rolling Stones nicht gänzlich verdorben ist, sorgten manche junge Damen für empörtes, aber doch auch ein wenig interessiertes Stirnrunzeln: Minikleid? Und barfuß in der Hofburg? Ja, darf man denn das? Sandie Shaw tat es 1967 in Wien ganz einfach und ließ mit ihrem Swinging-London–Hit „Puppet On A String“ erahnen, was alles möglich wäre...