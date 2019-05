Paenda nach Song-Contest-Aus: "Habe mir nichts vorzuwerfen"

War Ihre Ballade „Limits“ aber vielleicht doch der falsche Song für den ESC?

„Limits“ hat ein Statement, von dem ich aus so vielen unterschiedlichen Gründen möchte, dass es in die Welt hinausgetragen wird: Unterhaltet Euch mit Euren Mitmenschen und fragt sie, wie es ihnen wirklich geht. Ich hoffe, dass der Song - auch wenn er nicht weitergekommen ist - die Menschen motiviert, hinzuschauen. „Limits“ ist kein „Ich will den Eurovision Song Contest gewinnen“-Song, sondern ein Statement, mit seinen Emotionen offen umzugehen.

Was werden Sie nun die nächsten Tage bis zum Abflug machen?

Morgen werde ich mich wahrscheinlich tätowieren lassen. Denn das mache ich in jeder Stadt - die Tattoos sind meine Souvenirs. Und ich werde mir Tel Aviv anschauen - dafür hatte ich bisher sehr wenig Zeit.

Würden Sie abschließend irgendetwas ändern wollen?

Nichts. Absolut nichts! Ich möchte nichts bereuen im Leben. Das gehört zu den Dingen, an die ich mich erinnern werde, wenn ich im Schaukelstuhl als alte Oma mit grauen Haaren sitze.