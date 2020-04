Lesen, wie das so war vor dem gesellschaftlichen Notbetrieb

Man trifft sich, man liebt einander, man macht Party. Es sind Szenen einer – im Moment fast schmerzhaft unzeitgemäßen – Lebensfreiheit (ja, auch der Freiheit zu scheitern). Mit Maßstäben, bei denen man jetzt Gefahr läuft, sie als Luxus abzutun. Als Firlefanz eines aus den Fugen geratenen Lebens.

Ist eine gefakte Nobeltasche nicht eigentlich zweifach besser als eine echte, debattieren die beiden. Und alles, das im Leben weniger wichtig oder noch wichtiger ist. Genau an dem Punkt kann auch der Leser Sternderln vergeben, die Höchstwertung nämlich. Denn nicht nur ist „Allegro Pastell“ ein Monument dessen, was Freiheit heißt: Nämlich, sich nicht sagen zu lassen, was wichtig zu sein hat.

Es ist damit auch die perfekte Durchbrechung der jetzigen Gegenwart, in der die Krisenübermacht plötzlich niederbügelt, was sich an menschlicher Feinarbeit ausgeformt hatte. Hier wird man daran erinnert, wie es so ist, das Gegenteil eines zivilisatorischen Notbetriebs. Es ist nicht die gegenwärtige Gegenwart. Aber die richtige.