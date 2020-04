KURIER Video-on-Demand: 5 Streaming-Tipps für Ostern

Florian Flickers Komödie "Der Überfall"

Roland Düringer in der Rolle des Andreas, an seiner Seite Josef Hader als Werner und Ulrike Beimpold als Gertrude.

Andreas ist arbeitslos, geschieden und mit den Nerven am Ende. Mit den Alimenten ist er im Rückstand, und er hat kein Geld, seinem Sohn ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. In seiner Verzweiflung plant er, einen Supermarkt zu überfallen. Noch bevor er seine Waffe zieht, übermannt ihn die Panik und er flieht in eine kleine Schneiderei im Nebenhaus. Andreas fällt sehr schnell aus der Rolle des abgebrühten Verbrechers und offenbart sich seinen Opfern in seiner ganzen Hilflosigkeit.

