Wenn die Nazi-Vergangenheit zur Gegenwart wird

Rosamunde Pike ist auf Berlinale-Besuch und trägt ein Abzeichen: "Time’s Up", ist darauf zu lesen, jener mittlerweile berühmte Aufruf, der sich im Zuge der #MeToo-Debatte rund um sexuellen Missbrauch formuliert hat.

Die britische Schauspielerin unterstützt mit ihrer Plakette die Forderungen nach Gleichberechtigung, die bei der zeitgleich stattfindenden britischen Filmpreisverleihung BAFTA erhoben wurden. Doch tatsächlich ist die #MeToo-Debatte in Berlin angekommen. Auch die österreichische Regisseurin Katharina Mückstein, die im Rahmen der Sektion Panorama Special ihren zweiten Spielfilm "L’Animale" vorstellte, betonte nicht nur in ihrer Filmarbeit die Wichtigkeit von Geschlechterpolitik. Es gehe darum, mit verkrusteten Vorstellungen von Rollenbildern auf Konfrontationskurs zu gehen, meinte Mückstein während des Pressegesprächs: Dazu liefere die #MeToo-Debatte einen progressiven Diskurs. Genau dieses Unterlaufen von vorgefertigten Geschlechterpositionen unterfüttert auch Mücksteins fein beobachtetes Familien-Porträt "L’Animale": Die Maturantin Mati – wie auch in "Talea" perfekt verkörpert von der jungen Wienerin Sophie Stockinger – hat eine Vorliebe fürs Motocross-Fahren und ist Teil einer ruppigen Burschengruppe. Ihre ehrgeizige Mutter (die famose Kathrin Resetarits) möchte, dass die (zögerliche) Tochter in ihre Fußstapfen steigt. Als sich Mati unerwartet für ein anderes Mädchen zu interessieren beginnt, setzen emotionale Irritationen ein.

Nachdem für Mückstein Geschlechterpolitik keineswegs nur Frauenthema sei, befragt "L’Animale" auch Konzepte von Männlichkeit: Auch Matis Vater, feinfühlig gespielt von Dominik Warta, kämpft mit seiner Homosexualität und sieht seinen eigenen Lebensentwurf in Frage gestellt.