KURIER #speakout Festival: Mit den Jungen reden, nicht über sie

Wie lässt sich das erklären? Man kenne das ja nicht nur aus der Musik, erklärte Soziologin Laura Wiesböck in der abschließenden Session von #speakout. Den eigenen Erfolg auf dem Herumtrampeln auf weniger privilegierten Gruppen zu begründen, sei in erster Linie ein Zeichen für ein geringes Selbstwertgefühl, sagte sie. Rap-Fan Chiara Sergi und Derai Al Nuaimi von der Bundesjugendvertretung waren sich einig, dass nicht zuletzt der Sexismus, der in der Gesellschaft verankert ist, Grund für den Hype ist. Trotz allem sei sie aber sicher, dass Hip-Hop viel zur Durchlässigkeit unserer Gesellschaft beigetragen hat, meinte die Musikerin und Autorin Mieze Medusa. Sie hatte auch Beispiele für Rap mit geistreichen Texten mitgebracht. Es gibt ihn, den guten Rap, so die Botschaft an die Jugendlichen. „Wir tragen in jedem Fall als Gesellschaft die Verantwortung dafür, dass solche Texte weniger werden“, sagte Derai Al Nuaimi. Denn noch gelte die Devise „Sex sells“ – das müsse man hinterfragen.