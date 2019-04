KURIER ROMY 2019: Die große Jubiläums-Gala im Liveticker

Paula Beer

Die Schauspielerin Paula Beer in einer verspielten Robe von Lala Berlin. Hingucker ist die knallgelbe Tasche von Lina Lerch. "An so einem Abend will man sich keine Gedanken um das Outfit machen müssen", sagt die Deutsche im Gespräch mit dem KURIER. Deshalb vertraut sie auf eine Stylistin.