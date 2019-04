ROMY 2019: Livestream vom Red Carpet

Glanz und Glamour, nationale und internationale Stars: Die Stars der deutschsprachigen Film- und Fernsehbranche treffen sich heute zur ROMY-Verleihung in der Wiener Hofburg. 30 Publikumslieblinge aus Film und TV haben in den vergangenen Wochen in sechs Kategorien um die Gunst des Publikums geworben. Vor der Gala-Nacht bat Society-Expertin Lisa Trompisch die Stars zum kurzen Plausch.