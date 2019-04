Mirjam Weichselbraun: "Man muss sich wieder mehr trauen"

In Deutschland sind ihre Einsätze als Moderatorin sehr dosiert. Ist das absichtlich so?

Ich werde in Deutschland viel mehr zu Schauspielcastings eingeladen, weil ich dort auch nicht so gebrandet bin als Moderatorin wie in Österreich. Hier ist es mit der Schauspielerei tatsächlich sehr schwer für mich. Auf der anderen Seite ist es schon auch eine Frage, ob ein Angebot dabei ist, das zu einem passt. Ich denke mir das schon auch manchmal, wenn ich an Abenden so durch die Programme zappen: So viele Shows gibt es heute gar nicht mehr und so viele kreative Ideen dahinter auch nicht.

Im deutschen Fernsehen sind Joko und Klaas wohl am experimentierfreudigsten.

Die beiden finde ich auch gut. Die haben noch so etwas, was ich den früheren MTV-Spirit nennen würde, die Lust und den Mut, einfach Dinge mal ausprobieren. Als ich bei MTV war, da hat man sich nicht ewig den Kopf darüber zerbrochen, ob etwas cool genug ist und ob es wirklich jeder versteht – sondern man hat es einfach mal gemacht. Ich finde, dieser Spirit, dieser Zugang, den braucht es heute wieder mehr und zwar überall im Fernsehen. Ich finde, dass man sich wieder mehr trauen muss. Manchmal habe ich selbst auch den Eindruck, wir wagen zu wenig.

Würden Sie gern selbst Shows konzipieren, entwickeln?

Ich komme ja ursprünglich aus der redaktionellen Arbeit, bei jeder MTV-Sendung war ich damals auch als Redakteurin dabei. Ich bin damals in der Früh hin und am Abend nach Hause und dazwischen wurde getan. Das Herumspielen an Sendungen und Konzepten, das würde ich gern wieder mehr machen, das fehlt mir tatsächlich ein wenig. Aber es hilft schon jetzt, dass ich das kenne. Wenn man mal verstanden hat, wie die Redaktion hinter einer Show funktioniert, dann ist das ein großes Plus für die Arbeit daran.

Sie haben ja zu Hunderten Backstage-Interviews bei Rockfestivals geführt, waren bei „Wetten, dass ..?“ im Einsatz und einiges mehr. Gibt’s da noch eine amüsante Erinnerung?

Oh ja! (lacht) Es war auf einem MTV-eigenen Festival. Da war eine neue Band, Mando Diao und ich musste spontan und live eine Umfrage im Publikum machen, auf wen sie sich so freuen. Und die haben alle gesagt: Mando Diao. Und ich habe die daraufhin gefragt: Warum? Und die Antwort war: We are in the Band, also, die gehörten alle zu Mando Diao … so viel zum Thema Vorbereitung! In dem Moment war das natürlich echt nicht schön, aber immer wenn sie danach in meine Sendung gekommen sind, haben wir diesen Ausschnitt gezeigt – wenn man so einen Fehler macht, dann muss man dazu stehen und dann muss man sich auch lustig darüber machen. Wir haben uns jedenfalls danach jedenfalls immer sehr gut verstanden.

Danke für das Gespräch