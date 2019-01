Kunstjahr 2019: Dürer-Hase, Mondlandung und goldene Eier

Unterirdisch verbunden ist die Landesgalerie mit der Kunsthalle Krems. Florian Steininger präsentiert u. a. Hans Op de Beeck (ab 3. 3.) – und über den Sommer „Ticket to the Moon“ (ab 14.7.): Zu sehen sind künstlerische Kommentare zur Mondlandung vor 50 Jahren. Das Karikaturmuseum Krems widmet sich dem Ereignis bereits ab 23. 2. mit „Wettlauf zum Mond! Die fantastische Welt der Science-Fiction“. Den Wettlauf verloren hat Thorsten Sadowsky, seit September Direktor des Museums der Moderne in Salzburg: Die große Ausstellung „Fly Me to the Moon. 50 Jahre Mondlandung“ ist erst ab 20. Juli zu sehen.

Hemma Schmutz, Direktorin des Lentos in Linz, kombiniert raffiniert gleich zwei Jubiläen. Denn sie zeigt ab 1. Februar das Frühwerk von Maria Lassnig und Arnulf Rainer, die sich 1948 in Klagenfurt kennenlernten. Lassnig wäre heuer 100 geworden – und Rainer feiert am 8. Dezember seinen 90. Geburtstag.