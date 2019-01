Politstreit um Leonardo da Vinci zum 500. Todestag

Was gleich einmal zum Wechseln politischen Kleingelds geführt hat: Die italienische Kulturstaatssekretärin, Lucia Borgonzoni von der Lega Nord, echauffierte sich über die „kulturelle Beschlagnahme“ Da Vincis durch die Franzosen (ohne jedoch zu erwähnen, dass es den italienischen Staat zu Lebzeiten Da Vincis noch gar nicht gegeben hat und der Künstler in Frankreich gestorben und begraben ist).

Im Louvre hängen die meisten Leonardo-Gemälde weltweit. Das Museum hat sich in Italien aber um weitere wichtige Werke bemüht – blitzte aber mit vielen Anfragen ab, u.a. bei Eike Schmidt, Direktor der Uffizien in Florenz und demnächst Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums in Wien. Drei vom Louvre als Leihgabe angefragte Werke seien zu fragil für den Transport, sagte Schmidt laut New York Times. Und die Franzosen hätten mit dem Politstreit angefangen.

Dennoch ist klar, dass die Schau im Louvre (ab 24. Oktober) einer der Höhepunkte des gesamten Leonardo-Jahres 2019 wird.