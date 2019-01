Wie Forscher Leonardos Genialität in seinem Erbgut enträtseln

Nein, Jesse Ausubel lässt sich derzeit noch nichts entlocken. „Im April vielleicht“, vertröstet er auf Anfrage. Was der Wissenschaftler von der Rockefeller University in New York City so streng geheim hält? Das Erbgut von Leonardo da Vinci! Oder besser gesagt, ob es seinem internationalen, interdisziplinären Forscherteam tatsächlich gelungen ist, genetisches Material des Genius aufzutreiben und zu analysieren.

The Leonard da Vinci Project 1519 - 2019 nennt sich das Unterfangen, hinter dem niemand Geringerer als der Gen-Forschungspionier Craig Venter steht, der in seinem Institut in Kalifornien ein Verfahren entwickelt, mit dem man genetisches Material aus uralten Bildern, Notizbüchern und Manuskripten extrahieren und sequenzieren kann. Es ist ein Projekt, wie es das Renaissance-Universalgenies geliebt hätte: Innovativ und fächerübergreifend wie er selbst, der Maler, Mediziner, Ingenieur in einer Person war. Beteiligt sind Ethnologen, Kunsthistoriker, Genealogen, Genetiker, Neurologen und Mikrobiologen aus Frankreich, Italien, Spanien, Kanada und den USA.