Albertina-Chef Schröder: „Der Dürer-Hase ist keine Cash-Cow“

Durch die Dauerleihgabe und teilweise Schenkung der Sammlung Essl hat die Albertina ihren Bestand erweitert. Doch der Rechnungshof rügte die Folgekosten.

KURIER: Warum wurde für die Sammlung Essl ein Mehrbedarf von 2,2 Millionen Euro veranschlagt, wenn die Sammlung Batliner nur 200.000 € mehr benötigte?

Klaus Albrecht Schröder: Man kann diese Sammlungen nicht wirklich vergleichen. Die Sammlung Batliner umfasst zwar auch zeitgenössische Kunst, ihr Profil bezieht sie aber aus der Klassischen Moderne – aus dem, was wir „Monet bis Picasso“ nennen. Es ist eine zahlenmäßig überschaubare, aber kapitale Sammlung. Bei der Essl-Kollektion geht es um eine wesentlich größere Anzahl an Werken. Es gibt darin aber kein Modigliani-Gemälde im Wert von 40 oder 50 Millionen Euro, keinen Matisse, keinen Picasso.

Das erklärt noch nicht den finanziellen Mehraufwand.

Doch: Die Sammlung Batliner können wir praktisch immer zur Gänze zeigen. Eine Kollektion mit 2600 Kunstwerken, die wir geschenkt bekommen haben, braucht wechselnde Präsentationen mit je etwa 150 Werken, der Rest wird im Depot verwahrt. In der Albertina erhalten wir 1,1 Millionen Kunstwerke in unseren Depots, die selbstverständlich enorme Kosten verursachen. Die Depotmiete für die Essl-Sammlung stellt einen Bruchteil unserer Aufwendungen dar. In der Albertina musste der Bund viele Millionen für die Depots der grafischen Sammlung investieren. Heute würde man das Depot nicht im Zentrum Wiens errichten. Der Bau wurde 1999 vor meinem Direktionsantritt begonnen. Das Depot für die Sammlung Essl in Klosterneuburg wurde nun nach unseren Vorgaben auf Kosten von Hans Peter Haselsteiner modernst ausgestattet.