Rechnungshof: Essl-Sammlung in Albertina "unwirtschaftlich"

Die Sammlung der Wiener Albertina ist in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt durch die Bemühungen des Direktors Klaus Albrecht Schröder, massiv gewachsen: Im Zeitraum von 2013 bis 2016 verzeichnete sie Zuwächse im Wert von 95,77 Millionen Euro, der Großteil (71,42 Millionen Euro) in Form von Dauerleihgaben. Die rund 6000 Werke der Sammlung Essl, die im Februar 2017 zunächst als Dauerleihgabe von dem Museum übernommen wurden, sind da noch gar nicht eingerechnet. Der Rechnungshof aber kritisiert nun diese Erweiterungspolitik scharf: Das Museum solle "nur solche Dauerleihgaben übernehmen, die zu keiner Abhängigkeit von Mitteln Dritter führen", heißt es in einem Bericht, der am Freitag veröffentlicht wurde.

Dass die Familie Essl ihren Anteil - 40 Prozent der Sammlung im Schätzwert von rund 90 Millionen Euro - mittlerweile als Schenkung der Albertina überantwortet hat, ändert nichts am Befund des RH, dass der Deal für das Museum - und in Folge für den Bund - ungebührlich hohe Kosten verursache. "Die Albertina errechnete, dass die Aufbewahrung und die öffentliche Präsentation der Sammlung Essl 2,2 Millionen Euro pro Jahr kosten würde", heißt es vonseiten des RH. "Zum Vergleich: Für die Übernahme der Sammlung Batliner (2007) reichte eine Erhöhung der öffentlichen Förderung um 200.000 Euro jährlich. Mit dieser Dauerleihgabe konnten im Jahr 2016 rund 316.000 Euro an direkten Erlösen erzielt werden."

Wer zahlt?

Die Präsentation der Werke aus der Sammlung mit dem Schwerpunkt auf Österreichische Kunst nach 1945 soll im Wiener Künstlerhaus erfolgen, das derzeit mit den Mitteln des Unternehmers Hans-Peter Haselsteiner, dem auch die Mehrheit an der Essl-Sammlung gehört, saniert wird. Laut RH hatte die Albertina um eine Erhöhung ihrer Basisabgeltung um 2,2 Millionen beim Bundeskanzleramt beantragt. Ex-Kulturminister Thomas Drozda (SP), unter dessen Ägide die Dauerleihgabe eingefädelt worden war, hatte jährliche Mittel von 1,1 Millionen für 27 Jahre in Aussicht gestellt, dies aber nicht legistisch verankert. Unter Drozdas Nachfolger Gernot Blümel (VP) wurde nun eine Erhöhung um 800.000 Euro (für 2018) und 850.000 Euro (für 2019) vereinbart, danach werde es Verhandlungen geben. Daraus ergibt sich die "Abhängigkeit von Mitteln Dritter", die der RH kritisiert. Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder war noch für keine Stellungnahme erreichbar, er weile derzeit im Ausland, hieß es aus seinem Büro.