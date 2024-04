Monumente für die neue Normalität: Thomas J Price in der Kunsthalle Krems

Der britische Künstler, der selbst weiße und afro-karibische Vorfahren hat, entwickelte also eine kritische Haltung zu dem, was als Denkmalskulptur nicht nur Museen, sondern auch öffentliche Plätze und Stadtbilder prägt: Figuren von Menschen, meist eben weißen Männern, die durch irgendein Verdienst als heldenhaft oder erinnerungswürdig bestimmt wurden, sind die Windmühlen, gegen die der 1981 geborene Künstler anrennt. Dennoch landete er nach einer honorigen Kunstausbildung vor rund 20 Jahren beim Medium der realitätsnahen Skulptur und Plastik. Sein Zugang sollte sich nun aber gegen all das richten, was diese Form traditionell repräsentiert.

Als er als Jugendlicher die großen Londoner Museen besuchte, erzählt Thomas J Price , sah er unter all den dort repräsentierten Figuren keine einzige, die ihm ähnlich sah - und wenn doch, dann erfüllte sie die Funktion eines Sklaven oder Dieners.

Die Kunsthalle Krems, die unter ihrem Direktor Florian Steininger der zeitgenössischen realistischen Figurenkunst schon mehrmals eine Bühne geboten hat (u. a. mit Ausstellungen von Patricia Piccinini oder Hans Op de Beeck), richtet Price nun eine üppige Werkschau aus. Mit weiteren Stationen in Rotterdam und Bristol bildet sie eine Art "Europatour" des in seiner Heimat schon recht bekannten Künstlers. Klassische Anmutung Tatsächlich sind die kühlen, weißen Schauräume der ehemaligen Kremser Tabakfabrik mit ihren Säulenreihen ein würdiger Rahmen, der das klassische Element in Prices Skulpturen noch mehr hervorhebt: Aus Gips, Bronze oder Aluminium gefertigt, teilweise vergoldet oder auf Marmorsockeln platziert, treten die Büsten, Kleinplastiken und Großformate deutlich in die Fußstapfen der Repräsentationskultur - nur zeigen sie eben keine heroischen Figuren, sondern ganz normale Menschen, mit Handys, Hoodies und Turnschuhen. Die meisten haben keine Entsprechung in der realen Welt, sondern sind "fiktive Charaktere, die aber echte Emotionen darstellen sollen", wie Price sagt. Die Figuren, die der Künstler erst noch in Ton modellierte, mittlerweile aber auf Basis von Fotos und 3D-Scans in "digitalem Ton" am Computer gestaltet, nehmen keine Heldenposen ein, sondern entspannte, teils auch erschöpfte Haltungen, blicken versonnen drein oder auch traurig.

© APA/AFP/ADRIAN DENNIS

Passgenaue Form Es wäre aber ein Irrweg, sich von der makellosen Machart der Figuren blenden zu lassen, denn es geht hier weder um Kunstfertigkeit noch um die Fähigkeit, bestimmte Wesenszüge darzustellen. Prices Werk gießt lediglich jene Formen aus, die der Diskurs über gerechtere Repräsentationsformen, die Überwindung überkommener Hierarchien und den Sturz problematischer Figuren (von Sklavenhaltern in den USA bis zum antisemitischen Bürgermeister Lueger in Wien) in den vergangenen Jahren ausgehöhlt hat.

© APA/AFP/ANP/ROBIN UTRECHT