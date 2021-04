Wenn Mischwesen von Monstern zu Mitbewohnern werden

Wenn man etwas an Piccininis Werk bemängeln kann, dann, dass es nirgendwo explizit an diesen unglaublich reichhaltigen Kontext anschließt: Die Arbeiten sind so fokussiert darauf, aktuelle bioethische Fragen zu illustrieren, dass ein wenig in Vergessenheit gerät, dass uns Mischwesen schon mindestens seit der Antike begleiten.

Ein Menschenwesen mit einem einzigen, riesigen Fuß, wie es in der Kremser Schau auf einer ausgestopften Ziege balanciert, begegnet etwa schon in Schedels Weltchronik von 1493, ein Jahr nach Kolumbus. In den Bildern von Hieronymus Bosch und seiner Nachfolger wimmelt es von seltsamen Kreuzungen aus Menschen, Tieren und Dingen, die oft nur das Monströse spiegeln, das dem Menschen selbst innewohnt.