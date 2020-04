Kulturtipps für das Wochenende: Magie, Musical und Meisterwerke

Merken Sie auch keinen Unterschied? Ja, es sind Osterferien. Und nein, so richtig bringen tun's die nicht. Der KURIER sammelt für Sie Tipps, wie man die kommenden Tage am besten zu Hause verbringen kann.

Für Kinder: Magisches mit Harry Potter

Wenn wir nicht alle Muggles wären, könnten wir den verdammten Virus wegzaubern. So aber können wir uns zumindest in eine Welt der Magie flüchten. Denn J. K. Rowling, onlinebefähigte Autorin der magisch erfolgreichen Serie " Harry Potter", hat eine eigene Webseite zusammenbasteln lassen: Mit der Plattform "Harry Potter at Home" will sie Kindern die Langeweile vertreiben, die wegen der Coronavirus-Pandemie nicht zur Schule gehen können. Es gibt Hörspiele (auch auf Deutsch), Puzzles und mehr. Wir wären trotzdem lieber in Hogwarts.

Noch mehr Magie mit Bibi & Tina

Hex Hex! Naja, hat nicht geklappt. Aber immerhin: Jetzt gibt es bei Amazon Prime eine neue Serie rund um "Bibi & Tina" zu sehen. Und das noch dazu gratis, auch ohne Abo.