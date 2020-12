Kultur, allein zu Hause: Der Jahresrückblick der KURIER Kulturredaktion

Tatort Zeitgeschichte: In den 80ern war es fast überall trist, nicht nur in Duisburg

In meiner Umgebung schwärmt man – generationenübergreifend – über The Crown. Und man kann mittagessenlang darüber debattieren, ob nun die erste Staffel die bisher beste war oder doch die vierte, in der erstmals Diana auftaucht.

Für mich hingegen musste Netflix nicht erfunden werden – auch nicht für die vielen Abende im Lockdown, an denen es keine Theaterpremieren gab und gibt. Die Vielfalt an Sendern reicht mehr als für eine Überforderung. Die „Selbstisolation“ ermöglichte es etwa, Fernsehgeschichte aufzuarbeiten.

Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Tatort“, dem auch das Lustige Taschenbuch von Walt Disney (Band 539) mit einer Titelgeschichte inklusive Persiflagen auf Prof. Karl-Friedrich Boerne und Freddy Schenk Tribut zollt, kramten die deutschen Fernsehanstalten jede Menge alter Folgen heraus. Und man kam aus der Verwunderung nicht heraus. Etwa wenn Curd Jürgens zwei Damen erdrosselt, um den Mord an seiner ebenfalls rothaarigen, viel zu jungen Ehefrau als das Werk eines abartigen Serienkillers erscheinen zu lassen.

Interessanterweise war es in den 80er-Jahren fast überall trist, nicht nur in Duisburg. Sogar in München! Der Bayrische Rundfunk brachte an einem Abend gleich vier Folgen hintereinander, und man konnte einfach nicht aufhören (wie bei The Crown). Zuerst ein kleines, an Ödön von Horváth erinnerndes Meisterwerk von Michael Kehlmann mit Walter Kohut – und Gustl Bayrhammer als Melchior Veigl, der seinen Dackel in der Aktentasche herumträgt; dann der Monaco Franze als steifer Ludwig Lenz im Trenchcoat; und schließlich das weiterhin aktive Gespann Ivo Batic und Franz Leitmayr. Meine Güte, waren Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl damals, in den 90ern, jung und unbedarft! Diese Feststellung gilt auch für die Kölner Ermittler: Klaus Behrendt gab als Max Ballauf einen echten Don-Johnson-Verschnitt.

Doch der Tatort ist mehr als Fernsehgeschichte. Denn Zeitgeschichte wird nicht nachgestellt (wie eben in The Crown), sie ist allgegenwärtig. In der Mode wie den Themen. Und aus der Distanz viel authentischer, als man es für möglich gehalten hätte. Bloß den legendären Tatort mit Nastassja Kinski aus 1977 hab’ ich immer noch nicht gesehen. Thomas Trenkler