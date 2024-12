Eine Tour mit den Extrembergsteigern der Imagination im Museum Gugging

Seltsamerweise findet sich Leopold Strobl in keinem der bisher veröffentlichten Jahres-Rankings des Kunstbetriebs - dabei hatte der 1960 geborene Poysdorfer 2024 einen Erfolgslauf wie kaum ein heimischer Künstler sonst: Als erster Vertreter jener Künstlerriege, die mit dem Art Brut-Center in Gugging verbunden sind, wurde er in die Hauptausstellung der Venedig-Biennale geladen, das Museum of Modern Art in New York kaufte fünf seiner Arbeiten an , und seine feinen, kleinformatigen Fotoübermalungen kursierten im Kunsthandel ebenso wie in Ausstellungen.