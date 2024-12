Rankings: Wer in der Kunstwelt zählt - und wer davon erzählt

Am Donnerstag erschien wieder eine der meistbeachteten Ausprägungen dieses Formats: die „Power 100“-Liste des britischen Magazins Art Review – gerade rechtzeitig, um zur VIP-Vernissage der Kunstmesse Art Basel Miami Beach Gesprächsstoff zu liefern. Art Review sieht den Nabel der Kunstwelt allerdings nicht dort, sondern in den Vereinigten Arabischen Emiraten: Sheikha Hoor Al Qasimi, die als Tochter des Herrschers des Emirats Sharjah die dortige Biennale leitet und eine internationale Kunststiftung begründete, ist demnach die einflussreichste Person des Kunstbetriebs.

Im vergangenen Jahr hatte die Fotografin und Aktivistin Nan Goldin das Ranking angeführt – sie kam jüngst in die Schlagzeilen, als sie bei der Eröffnung ihrer Retrospektive in Berlin Israel (und Deutschland) anprangerte und eine laute Schar pro-palästinensischer Demonstranten anzog. Nun landete Goldin (als höchstplatzierte Weiße) auf Platz 7. auf Platz 5 rangiert das Recherche-Kollektiv „Forensic Architecture“, dessen laufendes Projekt sich mit Gaza befasst und „Kartographie des Genozids“ heißt. Mit Achille Mbembe (Platz 12) und Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (20) gingen Top-Wertungen an Menschen, die Israels Vorgehen gegenüber Palästinensern als „Apartheid“ bezeichnet hatten.