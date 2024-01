Drei Österreich-Beiträge in Hauptausstellung der Venedig-Biennale

Nigeria und Krems, Gugging und Bologna

Aus dem Kreis der Künstler von Gugging stammt Leopold Strobl, Pedrosas zweite Wahl: 1960 in Mistelbach geboren, arbeitete er immer wieder im Atelier des "Art Brut Centers" vor den Toren Wiens, wo er mittlerweile zu den etablierten Größen zählt und auch Werke im hauseigenen Museum zeigt - aktuell in der Schau "Fantastische Orte". Strobl schafft surreale, meist menschenleere Landschaften, in denen blockhafte, stark umrandete Körper umherzustsehen scheinen.

Als dritten Österreich-Beitrag wählte der Kurator die 92-Jährige Greta Schödl aus, die seit 1959 im italienischen Bologna lebt. Sie gilt als vertreterin der "visuellen Poesie" und arbeitet mit schriftartigen Zeichen, die sie auf verschiedene Weise und in verschiedenen Materialien wiederholt, bis sie bildhaft und abstrakt werden. Schödl, wiewohl in Hollabrunn geboren und an der Wiener Akademie der bildenden Künste ausgebildet, feierte ihre Erfolge primär in Italien und in Großbritannien, wo sie von der renommierten Richard Saltoun Gallery vertreten wird.