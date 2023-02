"Phileas" wird Österreichs Exportbüro für Gegenwartskunst

Phileas gehe seit jeher "proaktiv" auf Entscheidungsträger von Biennalen und anderen Großveranstaltungen zu, erklärte Sharp bei seiner Präsentation - der Verein organisiert Reisen, Atelierbesuche und geführte Touren, um internationales Fachpublikum mit Österreichs Szene vertraut zu machen. Wenn dann eine Künstlerin oder ein Künstler für eine solche Veranstaltung ausgewählt wird, finanziert Phileas die Produktion von Werken mit. Auf diese Weise, so Sharp, sei die Teilnahme heimischer Kunstschaffender bei internationalen Biennalen seit 2015 verdreifacht worden.

In der neuen Struktur wird Phileas von einem "Advisory Board" beraten, dem u. a. der Künstler Hans Schabus, der Museumsdirektor Max Hollein und die Galeristin Simone Subal angehören. Kulturstaatssekretärin Mayer sagte, sie erwarte sich "nachhaltige Effekte fürs Ökosystem der Kunst" und verglich die Einrichtung mit Export-Initiativen in anderen Bereichen, etwa "Austrian Music Export" oder "Film in Austria".

Privat und Staat

Abseits der öffentlichen Förderung kommen weitere 700.000 Euro aus privaten Quellen (Spenden an den Verein, der seine Mitglieder auf Einladungsbasis rekrutiert, sind steuerlich absetzbar). Die Förderstruktur des Bundes, aus der Künstlerinnen und Künstler etwa Zuschüsse für bestimmte Projekte lukrieren können, bleibe weiterhin bestehen, so Mayer. Bestimmte Aktivitäten - etwa Programme für die Mitglieder selbst oder aber der Ankauf von Kunstwerken, die dann als Schenkungen an Museen gehen - fördere der Bund nicht.

Neben dem Pavillon der Venedig-Biennale, der Phileas als größten Sponsor außerhalb des "regulären" Budgets verzeichnet, hat der Verein etliche internationale Projekte laufen. So werden Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl, die Pavillon-Vertreter von 2022, im Herbst das renommierte "Palais de Tokyo" in Paris bespielen - just zu jener Zeit, in der auch die Messe "Paris+" die globale Kunstelite nach Frankreich holt. In der Wien-Dependance ist ab 21. März eine Ausstellung des teilweise in Wien lebenden irischen Videokünstlers John Gerrard zu sehen.