Mithüpfen bei den Berliner Punkrockern Beatsteaks, laut mitsingen bei der heimischen Band My Ugly Clementine oder ein Tänzchen wagen bei Peter Fox – der September hat in Sachen Konzerte so einiges zu bieten.

Ebenfalls live zugegen an diesem Abend ist die heimische Singer-Songwriterin Oska , die einem breiteren Publikum vielleicht als Voract der vier Coldplay-Konzerte in Wien noch ein Begriff ist. Wer dabei an ihrer sanften Stimme und den feinen Gitarrenklängen Gefallen gefunden hat, kann sich auf ein Wiedersehen in der Arena freuen.

Der musikalische Monat startet in der Arena mit Popklängen. Am 1. September macht dort die deutsche Band Silbermond bei ihrer "Auf Auf"-Sommertour Halt. Ihr gleichnamiges aktuelles Album haben Stefanie Kloß (Gesang), die Brüder Johannes (Bass) und Thomas Stolle (Gitarre, Klavier) sowie Andreas Nowak (Schlagzeug) mit im Gepäck.

Das alljährliche Musikfestival mitsamt -Konferenz bittet wieder zum Wiener Gürtel. Zum 14. Mal können von 5. bis 7. September über 100 Acts aus verschiedensten Genres auf zehn Bühnen zwischen den Clubs The Loft und B72 besucht werden. Weitere Locations sind etwa das Chelsea oder die Brunnenpassage. Begleitet wird das Festival von einer Musikkonferenz am Karlsplatz.

"Alien Pop Music" in der Arena: Das Berliner Industrial-Kollektiv Einstürzende Neubauten, heuer im stolzen 44. Bestehensjahr, macht einen Abstecher nach Wien. Sie bringen ihr aktuelles Album "Rampen" mit, in Avantgarde-Klängen schwelgen mit Blixa Bargeld und Co. kann man zudem Open-Air.

Musikalische Session in besonderer Kulisse: Der Wiener Zentralfriedhof feiert 2024 seinen 150. Geburtstag . Im Rahmen dessen treten österreichische Künstlerinnen und Künstler in einer Serie von Open‐Air‐Konzerten dort auf. Der österreichische Liedermacher Nino aus Wien ist beim dritten Konzert am 6. September zu hören.

Am selben Abend tanzen die "Stadtaffen" in der Wiener Stadthalle mit Peter Fox – aber mit ganz viel "Liebe". Mit seiner neuen Band und der M.I.K Family bringt Fox seine "Love Songs" auf die Bühne. Wer seine Show heuer im Mai in der Arena Wien oder am Lido Sounds-Festival in Linz verpasst hat, bekommt nun in Wien noch einmal die Gelegenheit.

Auf zwei sehr unterschiedliche Genres kann man sich am 15. September freuen: Im Gasometer dreht die mongolische Folk-Metal-Band The Hu den Geräuschpegel ordentlich nach oben. Charakteristisch für die Truppe aus Ulaanbaatar ist der traditionelle Kehlkopfgesang , gepaart mit einheimischen Instrumenten, die sie mit westlichem Hard Rock kombinieren. Klingt außergewöhnlich, ist es auch.

Noch ein feines Highlight im September: Aurora ist eine norwegische Singer-Songwriterin, die für starke emotionale Ausdruckskraft sowie ihre kraftvollen Lyrics bekannt ist. Ihre Musik ist eine Mischung aus elektronischen und akustischen Elementen, wobei ihre charakteristische Stimme stets im Vordergrund steht. Ihre Fan-Gemeinde feiert Auroras mitreißende Live-Shows, mit nach Wien nimmt sie ihr neues Album "What Happened To The Heart?" – wenig verwunderlich, dass das Konzert im Wiener Gasometer am 20. leider bereits ausverkauft ist.

Nachdem sie zum großen Missfallen ihrer Anhängerschaft ihre Sommer-Termine verschieben mussten, starten die Jonas Brothers im Herbst einen neuen Anlauf. Zahlreiche Fans hätten bereits Hotels und Anreise gebucht, blieben aber – wie bei den abgesagten Taylor-Swift-Konzerten – auf den Kosten sitzen. Trotz der Unannehmlichkeiten steht der Ersatztermin für Wien aber: Die Band wird am 22. September in der Stadthalle auftreten, Tickets behalten ihre Gültigkeit.

25. September: Beatsteaks / Shout Out Louds

Wiedersehen macht Freude – und mit neuem Songmaterial umso mehr: Erstmals seit fast sieben Jahren hat die deutsche Kult-Band Beatsteaks Ende Juni ein neues Album veröffentlicht. Der klingende Name lautet "Please", ob das live auch gefällt, erfährt man am 25. September, Open Air in der Arena. Bestimmt werden aber auch viele Beatsteak-Evergreens wie "I Don't Care As Long As You Sing", "Hello Joe" oder "Hand in Hand" im Set vertreten sein.

Wer mehr auf Indierock-Sound Marke Nullerjahre steht, hat am selben Abend mit den Shout Out Louds das Vergnügen. Vor 20 Jahren veröffentlichten die Schweden ihr umjubeltes Debütalbum "Howl Howl Gaff Gaff", zum Jubiläum gibt es eine eigene Tour, mit Stopp in der Szene Wien.