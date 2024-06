Neue Musik von Beatsteaks, Dumbo Tracks und Arooj Aftab

Hin und wieder ist es wichtig, die Ohren mit neuer Musik durchzuspülen. Das nun vorliegende Album der in Lahore (Pakistan) geborenen und in New York lebenden Singer-Songwriterin Arooj Aftab ist dafür hervorragend geeignet. Da die 35-Jährige meist auf Urdu, die Sprache ihrer Heimat, singt und nur ab und zu ins Englische wechselt, kann man sich auf die Melodien, die Stimmung in den Songs konzentrieren. Ihre Texte, so heißt es, sind oft alte Gedichte, die aus der Sufi-Tradition stammen und die Liebe zu allen Wesen ins Zentrum rücken.