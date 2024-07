150-Jahre-Jubiläum: Es lebe der Zentralfriedhof

Erst nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch der Monarchie war er endlich groß genug. Und obwohl Wien inzwischen wieder so viele Einwohner wie vor 100 Jahren hat, ist nicht zu befürchten, dass dem Zentralfriedhof der Platz ausgeht. Im Gegenteil: Es werden derzeit mehr Gräber aufgelassen als neu vergeben.

Eröffnet wurde der Zentralfriedhof vor 150 Jahren, weil die bestehenden Wiener Friedhöfe überfüllt waren. Draußen in Kaiserebersdorf – damals außerhalb Wiens, von „zentral“ kann noch heute keine Rede sein – war genug Platz, und der wurde auch benötigt: In den ersten Jahrzehnten musste der Friedhof sieben Mal erweitert werden.

Auf dem Zentralfriedhof sind alle gleich. Buddhisten liegen neben Juden , Arme neben Reichen, Opfer neben Tätern. Sonderstatus genießen nur Bundespräsidenten und Prominente . Erstere werden in der Präsidentengruft beigesetzt. Letztere bekommen ein Ehrengrab.

Grund dafür ist leider nicht, dass die Leute weniger sterben, sondern dass das klassische Erdgrab zunehmend an Bedeutung verliert. Der Anteil der Urnenbestattungen liegt bereits bei 40 Prozent, besonders beliebt ist das sogenannte Waldgrab. „Die Idee dahinter ist wunderschön“, erklärt Kirchberger: „Die Urne zersetzt sich, der Bewuchs nimmt die Asche auf, und das Leben geht quasi im Baum weiter.“ Seit 2009 ist diese naturnahe Form der Bestattung im Angebot, vier Waldfriedhofsbereiche gibt es inzwischen.

Der Unterschied? Die Ehrengräber befinden sich in prominentester Lage zwischen Haupteingang und Friedhofskirche; ehrenhalber gewidmete Gräber im etwas weiter entfernten „Ehrenhain“ sowie über den Friedhof verstreut. Es sind de facto also Ehrengräber zweiter Klasse, wobei die Unterscheidung ziemlich willkürlich erscheint. „ Kottan “-Regisseur Peter Patzak etwa hat ein Ehrengrab, „Kottan“-Autor Helmut Zenker ein ehrenhalber gewidmetes.

Die Ehrengräber sind für Touristen der Hauptgrund, den Zentralfriedhof zu besuchen. Besonders beliebt ist die prominent besetzte Musikerabteilung mit Beethoven, Schubert, Brahms & Co. Junge Komponisten legen ihren Idolen manchmal Notenblätter aufs Grab, gelegentlich deponieren Fans auch Liebesbriefe.

Kriege und Katastrophen

Im Zentralfriedhof spiegelt sich die Geschichte der vergangenen 150 Jahre. An zivile Katastrophen wie den Ringtheaterbrand (1881, rund 400 Tote) oder das Lawinenunglück vom Sonnblick (1928, 13 Tote) wird mit monumentalen Grabmälern ebenso erinnert wie an Kriege und Revolutionen. 66 rund um den Justizpalastbrand 1927 erschossenen Demonstranten ist eine eigene Gedenkstätte gewidmet; den vier damals getöteten Polizisten auch.

Eine besonders bittere Stelle des Zentralfriedhofs ist die Gruppe 40, unmittelbar neben dem „Ehrenhain“, wo die Nazis mehr als 1.000 in Wien hingerichtete Regimegegnerinnen und Widerstandskämpfer verscharren ließen. Heute wird hier sämtlicher NS-Opfer gedacht, darunter die in der Euthanasieklinik „Am Spiegelgrund“ ermordeten Kinder oder die Toten der Konzentrationslager.

Soldatenfriedhof

Am anderen Ende, ganz hinten an der Friedhofsmauer, stehen – in Reih und Glied – die Kreuze des Soldatenfriedhofs, auf dem mehr als 7.000 Gefallene der Deutschen Wehrmacht bestattet sind.

Im „Anatomiegrab“ sind jene Menschen begraben, die ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben. Sie werden in Sammelurnen beigesetzt, auf Gedenktafeln können Angehörige die Namen der Verstorbenen anbringen lassen. Auf dem „Babyfriedhof“, den es seit 2001 gibt, werden tot geborene oder unmittelbar nach der Geburt verstorbene Kinder, deren Eltern selbst keine Bestattung veranlasst haben, beigesetzt.

Sogenannte Sozialgräber gibt es auch für erwachsene Verstorbene ohne Vermögen oder Angehörige; man erkennt sie daran, dass sie nicht gemauert sind und weder Kreuz noch Grabstein haben, nur ein schlichtes Brett mit Namensschild.