Einstürzende Neubauten in Wien: "Wir sind die Beatles der Alien Pop Music"

Am 5. 9. startet die legendäre Band diese Tour mit dem KURIER-Konzert in der Wiener Arena . Mit dabei das klassische Neubauten-Instrumentarium: Eine Flugzeugturbine, Einkaufswägen aus dem Supermarkt, Mülltonnen, mit Stacheln besetzte Metall-Walzen, Säcke prall gefüllt mit Lumpen und Nägeln.

„,Alien Pop Music' ist für die Außerirdischen auf diesem Planeten, für seltsame, andere und queere Menschen“, sagt Blixa Bargeld . Der Chef der Band Einstürzende Neubauten hat seine Tour von 2024 so genannt, erklärt im Interview mit dem KURIER, an wen er sich damit wendet: „An alle, die nicht immer bereit sind, in den Populismus abzugleiten.“

„Ich habe unser Genre so genannt, weil ich heute nicht mehr, das Gefühl habe, dass wir uns mit all dem gegen den Mainstream stellen, sondern in unserem Universum zum Mainstream geworden sind“, sagt er. „Als wir angefangen haben, war Deutsch als Gesangssprache immer noch verpönt – genauso wie jede Form von Geräusch, jede Form von sogenannten außermusikalischen akustischen Ereignissen. Durch Hip-Hop und die vielen andern neuen Strömungen in der Popmusik ist Noise heute überhaupt kein Problem mehr. Und ich gehe davon aus, dass wir in unserem Universum nicht einmal wie die Beatles in ihrem sind. Sondern: Wir sind die Beatles der Alien Pop Music.“

