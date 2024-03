Blixa Bargeld: Vom Israel-Krieg über Gliederfüßer zum neuen Album „Rampen"

Schlaflosigkeit

So ist der Song „Wie lange noch“ in Bologna geboren, „Besser Isses“ in Paris, „The Pit Of Language“ in London und „Trilobiten“ in Prag. Dass die Texte praktisch schon vorhanden waren, als Bargeld mit seiner Band ins Studio ging, konnte nicht verhindern, dass die Aufnahmen wieder zu dem wie üblich extrem intensiven Prozess wurden.

„Wenn wir ein Album machen, bin ich in einem Denkgebäude, das mich Tag und Nacht begleitet, und ich kann nicht mehr aufhören, über all diese Texte nachzudenken. Diesmal kam dazu, dass ich mir den Oberschenkel am oberen Ende schräg durch den Knochenansatz durchgebrochen hatte. Da konnte ich nicht mehr liegen und bin in einer Spirale der Schlaflosigkeit immer weiter abgeglitten. Ich war dann in Behandlung, aber der Nebeneffekt war, dass die Schranke zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein komplett perforiert war.“