Blixa Bargeld hat bei den Fans Worte „geerntet“

Es ist kein Kommentar zu Berlin, das neue Album „Alles in Allem“ von den Einstürzenden Neubauten. Trotzdem ist die Spree-Metropole überall präsent. Viele Songs sind nach Stadtteilen benannt, und Frontmann Blixa Bargeld erinnert sich in einem an die Jugend in der Wohnung am Grazer Damm, wo er als Christian Emmerich aufwuchs.