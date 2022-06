Einstürzende Neubauten entlockten Bau-Schrott Engels- und Teufelstöne

So entwickelte sich der Sound, der von dem metallischen, auf Bässe und Perkussion fokussierten Klangbild, aber auch von Bargelds Rezitationen seiner präzisen und häufig dystopischen Lyrik geprägt ist.

Auch in der Arena wird dieses Konzept gleich zu Beginn deutlich: Viele Songs beginnen mit einfachen Rhythmen. Mehr und mehr Instrumente und tönende Gegenstände kommen dazu, steigern die Spannung des Stücks bis hin zu einem furiosen Finale. Genauso baut sich die Show in diesem ersten Drittel auf: „Wedding“, der vom Helikopter beschädigte Song, ist ein ruhiger Einstieg mit pulsierendem Beat und Bargelds melodiösen Spielereien mit der Aussprache des Namens des Berliner Bezirks. Später kommen Songs mit immer mehr Brüchen und Kanten. Das steigert die Spannung, während die perkussive Basis schleichend und fast unbemerkt fordernder und intensiver wird und damit meditatives Trance-Flair in das Arena-Areal zaubert. Dahinter geht noch dazu gerade die Sonne rötlich-orange unter und der – wie Bargeld bemerkt – „Erdbeer-Supermond“ auf.