Lido Sounds Tag 3: Trotz Budget-Minus positive Bilanz

Und da war noch nicht einmal Peter Fox auf der Bühne gewesen, der als Headliner am Sonntag sicher in all jenen Festivalbesuchern den Wunsch aufkeimen ließ, dass das Lido Sounds weiter besteht, die ihn bis dato noch nicht hatten.

Nach ansprechenden Auftritten der Rapper Cro, Apache 207 und Ashnikko kam zum großen Finale Peter Fox auf die Bühne. Anstatt wie an den Tagen davor je 25.000 Besucher, waren Sonntag nurmehr 16.000 auf das für 35.000 Besucher ausgelegte Areal gekommen. Doch die waren so gut drauf, dass sich der Berliner in das Linzer Publikum „schock-verliebte“. Der als Pierre Baigorry geborene Dancehall-Star, der einer der Frontmänner von Seeed ist, machte mit seinen infektiösen, an Reggae angelehnten Rhythmen, viel Wumms im Bass und Hits wie „Alles neu“, „Zukunft Pink“ und „Schüttel deinen Speck“ das Lido-Areal zu Österreichs größter Tanzparty-Zone, bevor er mit einer wunderbar elegischen Piano-Balladen-Version seines größten Hits „Haus am See“ den letzten Song der Lido-Sounds-Premiere hören ließ.