In Wien gehört das alljährliche Donauinselfest zum Start in den Sommer einfach dazu. Wer nun aber glaubt, dass ansonsten konzerttechnisch nicht viel los ist, wird überrascht sein.

Wir beginnen unsere Übersicht mit viel Geräusch auf der neuen Veranstaltungsfläche südlich von Wien: Metallica geben sich am 1. Juni in Ebreichsdorf live die Ehre. Tausende Fans werden beim ersten "Racino Rocks" in Niederösterreich erwartet, von Veranstalterseite wurden 20.000 Parkplätze organisiert. Auch 40 Busse wurden für Anreisen aus den Bundesländern angemietet, 33 pendeln von und nach Wien, 35 Shuttlebusse bringen die Besucher vom Bahnhof Ebreichsdorf zum Gelände. Auch die ÖBB sind Partner für den großen Abend mit James Hetfield und Co., wurde mitgeteilt.

Mit etwas weniger Dezibel und mehr Schmäh geht es am 8. Juni bei Ernst Molden & Der Nino aus Wien weiter. Beim Theater im Park besingen die beiden Liedermacher "Unser Österreich ff", liefern also eine nicht ganz unironische Aufarbeitung des populärmusikalischen Vermächtnisses der 70er- und 80er-Jahre. Nicht nur für Austropop-Enthusiasten ein Tipp. Schwungvoller wird es tags darauf, wenn die heimische Combo Hot Pants Road Club Funk und Soul am 9. Juni ins Vindobona bringt. Und noch ein Termin für Falco-Fans: Anlässlich des 30. Jahrestages des "Falco Symphonic"-Konzertes am Domplatz Wiener Neustadt gibt es nun am 6. Juni am Maria Theresien-Platz ein Revival. Organisiert und arrangiert wie schon anno dazumal von Wiener Neustadts Stadtmusikdirektor Raoul Herget sowie der Thomas Rabitsch Music Production. Der Eintritt ist frei.

Unterschiedliche Genres sorgen für Abwechslung Am 10. Juni gibt es ein Wiedersehen mit der Kultband Tool live in Österreich. Die amerikanische Progressive-Metal-Formation ist für ihre visuell spektakulär untermalten Shows bekannt. Für den Abend in der Wiener Stadthalle sollte man den Gehörschutz mit eingepackt haben. Die von der Zeit als "Klassensprecher einer ganzen Generation" bezeichnete deutsche Poptruppe OK Kid macht wiederum am 12. Juni Halt bei uns. Mit im Gepäck haben sie ihr Jubiläumsalbum "Endlich wieder da wo es beginnt". Man kann sich auf ein tanzbares Open-Air in der Arena freuen. Und die heimische Supergroup AUT of ORDA gastiert am 12. Juni in der Wiener Simm City. Das noch recht junge Bandprojekt der drei Musiker Christopher Seiler, Paul Pizzera und Daniel Fellner ist in diesem Jahr auf großer Österreich-Tour. Motto: "Das Empörium schlägt zurück".

Eine Mischung aus modernen Indie-Sounds und klassischem Swing serviert hingegen das Wiener Porgy & Bess am 12. Juni mit Marina & The Kats. Die Band rund um Sängerin und Songwriterin Marina Zettl aus Graz bezeichnet ihre Musik selbst wie folgt: "Als würde Eartha Kitt mit den Black Keys singen". Mehr Musik aus Österreich gibt es auch am 15. Juni: Das Pop-Quintett Alle Achtung spielt ohrwurm-taugliche Hits wie "Marie", "Sono il destino" oder "Kopenhagen" live im Theater am Spittelberg.

Ein Blick ins Burgenland: Rund 200.000 Besucher pilgern von 13. bis 16. Juni nach Nickelsdorf zum Nova Rock Festival. Das diesjährige Line-Up präsentiert unter anderem große Namen wie Green Day, Måneskin, Bring Me the Horizon, Avenged Sevenfold, Alice Cooper oder Avril Lavigne. Aber auch US-Star Keanu Reeves wird mit seiner Band Dogstar live auf den Pannonia Fields zugegen sein und höchstpersönlich die E-Bass-Saiten anschlagen.

Inselfest, Stadionrock und Indie-Sound Von einem Großevent zum nächsten: Das Donauinselfest geht von 21. bis 23. Juni über die Bühne. Das größte Open-Air Europas bei freiem Eintritt begrüßt heuer Acts wie Wanda, Ronan Keating, Wolfgang Ambros, Voodoo Jürgens oder Christina Stürmer in seinem Bühnenprogramm. Lautstärke-Konkurrenz für den finalen Abend auf der Insel kommt dann aus dem Ernst-Happel-Stadion: AC/DC gastieren auf ihrer aktuellen "POWER UP"-Tour am 23. Juni ebenfalls live in Wien. Und weil der aktuelle Trend sich nicht mit nur einer Stadion-Show begnügt (Stichwort: Taylor Swift oder Coldplay), setzen Angus Young und Co. am 26. noch einen weiteren Termin drauf.

Gothic Rock und Industrial vom Feinsten gibt es am 25. Juni in der Arena mit US-Sängerin Chelsea Wolfe. Für all jene, die sich auf den düsteren Seiten der Musik zuhause fühlen. Fans von Indie-Klängen wiederum können sich auf den gemeinsamen Abend von den Smashing Pumpkins und Interpol freuen. Die beiden Nullerjahre-Kultbands geben ihr Doppel am Vorabend (24. Juni) in der Wiener Stadthalle. Und nicht zu vergessen: In Linz geht von 27. bis 30. Juni die zweite Ausgabe des Lido Sounds über die Bühne. Am Urfahraner Jahrmarktgelände, direkt an der Donau, werden unter anderem Sam Smith, Parov Stelar, Deichkind, Kraftklub, Hozier oder Nina Chuba für sommerliche Stimmung sorgen.