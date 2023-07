Coldplay stellt neuen Rekord auf: Viertes Konzert für Wien 2024 bestätigt

➤ Mehr lesen: Coldplay im Londoner Wembley: Armbänder, die die Welt bedeuten

Damit ist Coldplay nicht nur die erste Band, die vier Konzerte in Folge im Ernst-Happel-Stadion spielt (mit einem Tag Unterbrechung), sondern zieht damit auch an Taylor Swift vorbei, die aufgrund der riesigen Nachfrage nach Tickets für ihre "The Eras"-Tour auf drei Konzerte in Wien 2024 aufstockte.

Die Termine auf einen Blick: