Drittes Coldplay-Konzert in Wien für 2024 bestätigt

Heute startete der exklusive Vorverkauf der Tickets für Coldplay in Wien. Ursprünglich waren zwei Wien-Konzerte der Band geplant - am 21. und 22. August 2024. Der Andrang auf die Tickets der "Music Of The Spheres"-Tour war aber derart groß, dass die britischen Superstars kurzerhand ein weiteres Konzert bekanntgaben.