LIDO Sounds in Linz mit weiteren Festival-Highlights 2024

Nach dem riesen Erfolg dieses Jahr wird das LIDO Sounds Festival auch 2024 wieder am JahrmarktgelÀnde in Linz-Urfahr stattfinden. 66.000 Besucherinnen und Besucher waren heuer bei der ersten Ausgabe des Festivals.

Im Oktober wurden die ersten Acts fĂŒr das zweite LIDO Sounds veröffentlicht. Dabei waren auch die drei Headliner Parov Stelar, Kraftclub und Sam Smith. Nun wurde die Liste an Superstars erweitert.

Das hochkarÀtige Line-Up sieht wie folgt aus:

Freitag 28. Juni: Parov Stelar, Hozier, Deichkind, Benjamin Clementine und Leoniden

Samstag 29. Juni: Kraftclub, K.I.Z, Nina Chuba Bibiza, Paula Carolina, Hidden Gemt und Cousines like shit

Sonntag 30. Juni: Sam Smith, The Libertines, The Streets, Idles, The Hives, Soap&Skin, Team Scheisse, Kaffkiez, Anda Morts und Christl

Nach den Konzerten am Festival gibt es in der Nacht im Brucknerhaus noch die After-Show-Party LIDO Nights ab 23 Uhr mit weiteren Liveauftritten, DJs und mehr.

Tickets kosten 107 Euro fĂŒr einen Ein-Tages-Pass. Ein Festival-Pass fĂŒr alle drei Tage kostet 237 Euro.