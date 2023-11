Klimaaktivisten zerschlagen Sicherheitsglas von Velázquez-Gemälde

Aus Protest gegen Pläne der britischen Regierung zur Förderung neuer Ölfelder in der Nordsee haben zwei Klimaaktivisten in einem Museum das Sicherheitsglas eines bekannten Gemäldes eingeschlagen. Die Gruppe Just Stop Oil veröffentlichte am Montag ein Video der Aktion. Zu sehen ist, wie ein Mann und eine Frau in der Londoner National Gallery mit Hämmern den Schutz von „Venus vor dem Spiegel“ beschädigen. Sie wurden festgenommen. Ob das Bild von Diego Velázquez dabei getroffen wurde, war zunächst unklar.