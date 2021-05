Klaus A. Schröder: „Ich kritisiere die Denunziation des Touristen“

KURIER: Sie kritisieren in Ihrem Video massiv das Feuilleton. Es verfalle dem „Provinzialismus“. Wie kommen Sie denn zu diesem Befund?

Klaus A. Schröder: Sie haben recht, das war zu harmlos ausgedrückt. Das österreichische Feuilleton verfällt nicht dem Provinzialismus, aber es läuft Gefahr, eine Position zu vertreten, die es ansonsten zu Recht kritisiert: die der Fremdenfeindlichkeit. Der Tourist rangiert in den Feuilletons weit oben unter den Feindbildern, verbunden mit dem Aufruf, dass sich unsere großen Museen endlich den Besuchern aus dem eigenen Land widmen mögen – und nicht den Anderen, den Fremden. So, als ob diese in Österreich einfielen wie die Hunnen ins Weströmische Reich. Ich habe daher diese Denunziation des Touristen kritisiert. Seiner Präsenz verdanken wir neben unserer eigenen Neugierde auf das Unbekannte, dass in Österreich Toleranz und Weltoffenheit herrschen. Das war nicht immer so.

Ich lese vielleicht andere Medien als Sie. Denn ich kann diesen Befund nicht teilen.

Dann müssen wir tatsächlich verschiedene Feuilletons lesen – oder die gleichen unterschiedlich interpretieren. Der hohe Anteil von internationalen Besuchern und die internationale Attraktivität der Wiener Museen werden pauschal mit „Overtourism“ gleichgesetzt. Manche Kunstkritiker sehen in der Pandemie die Chance, dass jetzt Museen wie die Albertina, das Belvedere und das KHM endlich gezwungen werden, sich auf das heimische Publikum zu konzentrieren. Das mutmaßliche Geschäftsmodell des auf den Touristen ausgerichteten Museums sei gescheitert. Als ob es das je so gegeben hätte!

Festgestellt wurde lediglich, dass die drei Bundesmuseen extrem vom Tourismus profitiert haben. Und dass darüber der heimische Besucher vielleicht vernachlässigt wurde.

Das ist falsch. Vor der Pandemie hatte die Albertina jährlich über eine Million Besucher, davon kamen 450.000 aus Österreich. Die Albertina verzeichnete mehr Österreicher, als jedes deutsche Kunstmuseum deutsche Besucher zählt. Diesem Vorurteil vom Museum als Massenbetrieb für Touristen wollte ich mit dem Video entgegentreten. Das zu Recht gegenüber Fremdenfeindlichkeit sensible Feuilleton ist offensichtlich blind gegenüber der Tatsache, dass nicht nur unsere Besucher, sondern auch der Großteil der Künstler unserer Sammlungen keine Österreicher sind: von Michelangelo bis Picasso. Deren Kunst gehört der Welt. Die internationale Geschichte, die Größe und Bedeutung unserer Sammlungen verlangen geradezu, dass wir uns nicht einigeln. Im Übrigen sind der Großteil unserer Vermittlungsangebote ebenso wie viele unserer Spezialausstellungen wie jene zu Rudolf von Alt auf ein österreichisches Publikum zugeschnitten. Sogar unsere Audioguides in elf Sprachen – von Englisch bis Serbokroatisch – bieten wir nicht nur unseren internationalen Gästen an. Sie kommen Tausenden in Wien lebenden Immigranten und Neo-Österreichern zugute. Und noch etwas: Weit über 80 Prozent unserer Besucher kommen aus der EU. Die will und kann ich nicht als Fremde markieren.

Wolfgang Muchitsch, Chef des Joanneums und Präsident des Museumsbunds, sagt in der Zeitschrift „neues museum“, dass die Verlockung, auf das internationale Publikum zu setzen, groß gewesen sei: „Die Eintrittserlöse sind ungleich höher. Unter den heimischen Besucherinnen und Besuchern gibt es wohl kaum jemanden, der den vollen Eintrittspreis zahlt. Denn fast jeder erhält eine Ermäßigung.“ Touristisches Publikum hingegen zahle den normalen Preis – und sei „daher sehr attraktiv“.

Diese Analyse kann ich nicht bestätigen. Der österreichische Besucher lässt wesentlich mehr Geld in der Albertina als der internationale Gast. Der Tourist kauft den Kurzführer, der Österreicher den Drei-Kilo-Ziegel einer fünfjährigen Forschungsarbeit. Der Österreicher besorgt vielfach auch seine Weihnachtsgeschenke im Albertina-Shop. Unsere Produkte sind auf den heimischen Markt ausgerichtet. Auch die Annahme, Österreicher zahlten mehrheitlich nicht den vollen Eintrittspreis, gilt nicht für die Albertina. Die Zahl der verkauften Tickets zum reduzierten Preis ist angesichts der Gesamtzahl irrelevant.