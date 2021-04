Jakob Gasteigers gebändigte Farbmassen im musealen Rampenlicht

Noch verharren die Großfrachter des Wiener Kunstbetriebs im Suezkanal des Coronalockdowns. Doch wenn sie wieder loslegen dürfen, werden ihre Container reichhaltig gefüllt sein.

Die Albertina holte sich inmitten der Planungswirren relativ kurzfristig eine Solo-Präsentation von Jakob Gasteiger neu an Bord: Es ist die erste Einzelausstellung des 1953 geborenen Malers in einem Wiener Museum.

Am Kunstmarkt ist Gasteiger mit seinen charakteristischen Bildern, für die er pastose Farbmassen mit einer Art Kamm streicht und strukturiert, seit den 1980er Jahren eine dauerhafte Präsenz (bis Juli etwa in der Galerie „Artecont“ am Opernring).

Die Frage, ob eine Albertina-Präsentation, deren Exponate allesamt aus dem Atelier Gasteigers stammen, im Sinn eines Gesamtüberblicks „museal“ ist oder nicht doch große Schnittmengen zu einer Galerieausstellung aufweist, wird man stellen dürfen.

In Erscheinungsbild und Gesamteindruck kann die Schau jedenfalls strahlen: Schon die drei farbstarken Rundbilder, die sich perfekt in die Gewölbe der Albertina-Pfeilerhalle einfügen, geben der Präsentation Eleganz und Struktur. Plastiken, die in einer Art fortgeschrittener Silvester-Bleigießerei aus in kaltes Wasser gekippten Aluminium-Massen entstehen, bilden einen gewissen Kontrapunkt dazu.