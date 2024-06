"Kaulitz & Kaulitz": Eine Netflix-Serie über die Kaulitz-Brüder

Fast 20 Jahre nach dem Erscheinen von "Durch den Monsun" singt Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz den Song immer noch gern. "Ich lieb's total", sagte der 34-Jährige im dpa-Interview. Im Gegensatz zu anderen Künstlern störe es ihn nicht, auf den größten Hit seiner Band reduziert zu werden: "Also ich bin froh, dass wir einen Song haben, den jeder immer hören will." Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom wanderte Kaulitz 2010 in die USA aus.

Wie die beiden heute in Hollywood leben, zeigen die Brüder in der neuen Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz". Sie ist ab Dienstag (25. Juni) bei dem Streaminganbieter zu sehen sein. Während Bill darin ungeniert Tür und Tor seines Hauses öffnet, sich bei seiner Prüfung für einen amerikanischen Führerschein begleiten lässt und mit dem Kamerateam gemeinsam in seinem begehbaren Kleiderschrank steht, lässt Tom nur eher wenige Blicke in sein Privatleben zu. Seine Frau, das Model Heidi Klum, verrät allerdings so manches mehr über die Zwillinge, die regelmäßig auch neue Folgen ihres gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" veröffentlichen.