„All die Überlebensformen und Daseinsformen des gemalten Bildes finde ich total interessant“, sagt Grosse beim KURIER-Gespräch in der Galerie, wo Werke, die in der Pfeilerhalle der Albertina direkt auf die Wand gepinnt waren, nun – auf Keilrahmen aufgespannt und mit schlichten Holzlatten gerahmt – abgeschritten werden können. „Für mich artikuliert sich das Bild eigentlich über das Gemalte und nicht über den Untergrund“.

Es ist dieses ganz spezielle Bildverständnis, das Grosses Kunst so erhellend macht: Das, was die Künstlerin als „ein Bild“ bezeichnet, ist nämlich als großes Kontinuum zu verstehen, als eine Uferlosigkeit, die mit Bildformaten eigentlich nichts zu tun hat und damit durchaus frech, auch ein wenig anmaßend verstanden werden kann.

Dabei sind Grosses Bilder stets von klaren Überlegungen geleitet. Die „kleinen“ Bilder in der Galerieausstellung – die immer noch Höhen und Breiten um die zwei Meter haben – sind gewissermaßen Destillate jener Regeln, denen die Künstlerin bei ihrer Albertina-Ausstellung folgte: In manchen überkreuzen und ballen sich die Farbbahnen zu einem Zentrum, in anderen scheinen sie jede Zentralität vermeiden zu wollen.

Die Albertina-Schau war dann auch eine Art Mischform aus Grosses räumlichen Projekten und ihrer Studioarbeit. In naher Zukunft plant die international höchst gefragte Künstlerin weitere Adaptionen von Werken auf anderen Maßstab: So soll etwa ein Bild, das 2018 auf riesigen Stoffbahnen in der Nationalgalerie in Prag entstand, in den Hamburger Deichtorhallen ein neues Leben bekommen, ein weiteres Großwerk wird im Mai für die Dependance des Centre Pompidou im französischen Metz adaptiert.

Dass die Umformung der Albertina-Werke auf gerahmte Leinwände auch einen ökonomischen Hintergrund hat, verneint Grosse dabei nicht: „Das ist mein Beruf, und ich lebe davon. Ich könnte von den Installationen allein nicht leben – das hat auch damit zu tun, dass das meist öffentlich geförderte Institutionen sind.“ Die Umsetzung von Großprojekten brauche einen enormen technischen und personellen Aufwand: „Wenn ich pro Jahr zwei oder drei solcher Projekte mache, kann ich davon nicht leben“, sagt Grosse.