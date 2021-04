Aus der Ferne auf die Leinwand: Malerin Katharina Grosse in Wien

„Ich male immer im Atelier an unterschiedlichsten Formaten, egal, ob ich große Projekte plane“, erklärt Grosse, die vor Kurzem wieder an ihren Berliner Wohnsitz zurückkehrte. Mit rund zwei mal 1,7 Metern Größe sind die in Wien präsentierten Werke für Grosses Standards nicht riesig – doch das sei nicht dem Umstand geschuldet, dass spektakuläre Projekte derzeit schwer zu realisieren sind, sagt die Künstlerin: Für sie gebe es keine Abgrenzung von Arbeitsbereichen.

Ein Bild ist also ein Bild – wobei es wichtig ist, zu verstehen, dass ein Bild in Grosses Denken immer größer und umfassender ist als das, was als Farbe auf einem wie auch immer gearteten Untergrund landet. „Zur Zeit leitet mich der Gedanke, dass das Bild von außen oder aus der Ferne auf die Leinwand trifft und nicht im Feld der Leinwand entsteht, von wo aus es sich dann zum Rand hin bewegt“, sagt die Künstlerin.