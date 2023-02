The Kinks: Kantige Typen feiern ein rundes Jubiläum

Der akustische Fleischwolf legt einen Lärmteppich in die gar nicht ausverkaufte Halle, erwürgt die Hoffnung auf die unvergessliche Begegnung mit einer Musiklegende. 1987, ein Dezemberabend in Linz. Die Kinks waren da. „You Really Got Me“ rumpelt als letzte Zugabe in die bleibende Erinnerung ...

... an eine Geschichte, die vor genau 60 Jahren beginnt. An das Konzert zum Valentinstag in der Hornsey Town Hall im Norden Londons. „Die wahre Geburtsstunde der Band“, stellt Mastermind Ray Davies später fest. „Ray Davies Quartet“ nennt sich die Combo, die künftig im langen Schatten der Beatles und Stones ihren eigenen Stil finden und ein neues Zeitalter der Pop- und Rockhistorie mitgestalten wird.

1963 beginnt die Suche nach Bandnamen und Besetzung – auch ein gewisser Rod Stewart versucht sich zwischenzeitlich als Sänger. „Kinky“ – bedeutet salopp übersetzt „verdreht bis pervers“. Damit entspringt der endgültige Bandname einem damaligen Erfolgsrezept: „Ruhm durch Empörung.“