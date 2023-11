Kabarettgipfel: Brot, mit dem man Autos zerkratzen kann

Humor hat viele Gesichter. Davon konnte man sich am Montag, bei der ersten von zwei Shows für die neue Ausgabe des Kabarettgipfels, überzeugen. An dem mehr als zweieinhalb Stunden (mit Pause, ohne Längen) dauernden Abenden durften sich Gery Seidl, Gernot Kulis, Malarina, Guido Cantz und Martin Frank, der die erkrankte Lizzy Aumeier würdig vertreten hat, mit ihren Programmen präsentieren.

Das Warm-up in der gut gefüllten Wiener Stadthalle (Halle F) übernahm der als Ö3-Callboy berühmt gewordene Gernot Kulis, der das Publikum schnell auf Betriebstemperatur brachte und es auf den ersten Themenschwerpunkt „Essen & Trinken“ eingroovte. Er berichtete etwa darüber, wie schwer es ist, als Gernot Kulis einen Tisch für zwei Personen in einem angesagten Wiener Restaurant zu reservieren, weil die Kellner immer gleich auflegen, wenn er anruft - aus Angst, Opfer des Callboys zu werden. Also gibt sich Kulis neuerdings (stimmlich grandios) als Hans Krankl oder Armin Assinger aus, was für großartige Verwirrung sorgt.

Kulis erzählt dann noch von urbanen Bobo-Lokalen, in denen man kein Wiener Schnitzel mehr bekommen würde, sondern nur noch so gesundes Zeugs, von den er noch nie was im Leben gehört hat. Eh gut. Aber um die Speisekarte entziffern zu können, brauche man mittlerweile das Internet, müsse googeln.

Kulis, der zum ersten Mal beim Kabarettgipfel dabei war, legte im zweiten Teil des Abends, bei dem es um Traditionen ging, mit seiner leicht adaptierten, noch immer unfassbar komischen und mit viel Körpereinsatz gespielten „Im Baumarkt“-Szene nach. Großartig.